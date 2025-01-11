موعد مباراة الأهلي وستاد ابيدجان في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة -

يعود النادي الأهلي للمنافسات الإفريقية من جديد بمواجهة أمام ستاد أبيدجان ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات بطولة دوري إفريقيا.



وكان المارد الأحمر قد سقط في فخ الخسارة أمام شباب بلوزداد الجولة الماضية ليأمل في مصالحة جماهيره والعودة للصدارة.



ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة برصيد ٧ نقاط، بينما يتواجد ستاد أبيدجان في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام ستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم وكريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا ومحمد مجدى أفشة.

خط الهجوم: إمام عاشور، حسين الشحات ووسام أبوعلي.



موعد مباراة الأهلي وستاد أبيدجان في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت مصر والسابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتنقل مباريات دوري أبطال إفريقيا حصريا عبر شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية والتي تتولى نقل فعاليات المسابقة في مصر والشرق الأوسط.

