نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ويست هام أمام أستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن جراهام بوتر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ويست هام يونايتد، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره أستون فيلا، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة أستون فيلا ضد ويست هام يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة وست هام يونايتد ضد أستون فيلا، مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على ملعب فيلا بارك

تشكيل ويست هام يونايتد الرسمي أمام أستون فيلا

حراسة المرمى: فابيناسكي.

خط الدفاع: مافروبانوس، سكارليس، كيلمان، آرون وان بيساكا.

خط الوسط: ألفاريز، سوتشيك، لوكاس باكيتا.

خط الهجوم: محمد قدوس، فولكرج، سامرفيل.

القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا ضد ويست هام

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة أستون فيلا ضد ويست هام يونايتد، على الهواء مباشرة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 2HD،.

