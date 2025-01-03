مواجهات قوية لبطا وراع والقومي وبهتيم بالقسم الثالث

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أحمد جودة - القاهرة - مواجهات قوية لبطا وراع و القومي وبهتيم بالقسم الثالث

تنطلق في الثانية والنصف ظهر من عصر السبت مباريات الأسبوع الرابع عشر بالمجموعة السادسة حيث يحل فريق هليوبوليس صاحب المركز الثالث برصيد 22 نقطة ضيفًا على نظيره فريق بهتيم صاحب المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة.

و يستضيف فريق بطا صاحب المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة فريق النصر للتصدير صاحب المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط، فى مواجهة قوية لا تقبل القسمة على اثنين.

ويستضيف المطرية صاحب المركز السابع برصيد 15 نقطة فريق ليفيلز صاحب المركز الرابع برصيد 18 نقطة.

بينما يخرج الطيران صاحب المركز الثامن برصيد 14 نقطة لمواجهة طوخ صاحب المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط.

و يستضيف المرج صاحب المركز التاسع برصيد 14 نقطة فريق اسكو صاحب المركز العاشر برصيد 12 نقطة، في مباراة قوية بين الطرفين لا تقبل القسمة على اثنين من أجل المنافسة على الصعود للقسم الثاني الموسم المقبل.

ويخرج قليوب صاحب الوصافة برصيد 26 نقطة لملاقاة رع صاحب المركز السادس برصيد 15 نقطة.

ويستضيف القومي صاحب المركز الأخير دون نقاط فريق مدينة نصر صاحب المركز الخامس برصيد 16 نقطة.

ويحل فريق قها صاحب المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة ضيفًا على سبورتنج كاسل صاحب المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط.

بينما يحصل فريق القناطر الخيرية صاحب الصدارة برصيد 29 نقطة، على راحة هذا الأسبوع.

ترتيب المجموعة السادسة

1- القناطر الخيرية 29 نقطة

2- قليوب 26 نقطة

3- هليوبوليس 22 نقطة

4- ليفيلز 18 نقطة

5- مدينة نصر 16 نقطة

6- رع 15 نقطة

7- المطرية 15 نقطة

8- الطيران 14 نقطة

9- المرج 14 نقطة

10- إسكو 12 نقطة

11- قها 12 نقطة

12- بطا 11 نقطة

13- بهتيم 11 نقطة

14- طوخ 10 نقاط

15- النصر للتصدير 9 نقاط

16- سبورتنج كاسل 6 نقاط

17- القومي دون نقاط