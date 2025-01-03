نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مأساة في القسم الرابع.. مباراة كرة قدم تتحول إلى مصارعة حرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مباراة شرق حلوان والمصرى القاهرى بدورى القسم الرابع واقعة غريبة وذلك بعد التعدي على الحكم بسبب بطاقة حمراء.

الواقعة بدأت بعد قيام الحكم محمد عبد الظاهر حكم الساحة بإشهار البطاقة الحمراء لمدير كرة فريق شرق حلون ليعتدي الاخير على الحكم بضربات على الرأس ليفقده الوعي.

وحاول الطاقم المعاون محمد جمال محمد حكم مساعد اول، محمد مجدى حسين مساعد ثانى إسعاف الحكم وإخراجه من الملعب بسبب نزول بعض الجماهير لينجحوا بالفعل بالعودة لغرفة خلع الملابس.

مفاجأة أخرى

لم يتوقع الطاقم أن تستمر الأزمة فبعد الاعتداء على على الحكم تقدم عمرو رضا بمحضر منافي لحقيقة الواقعة، واتهام الطاقم بالاعتداء عليه.

من مجني عليه إلى مطلوب

الصدمة كانت قوية لطاقم حكام المباراة والذي ذهب هو الاخر لعمل محضر رسمي بواقعة التهديد والضرب بصفته مجني عليه ليكون مطلوب ومتهم بالاعتداء على مدير الكرة قي الفريق.

وتحولت الأزمة للنيابة العامة بعد تأكيد طاقم الحكام على شهود بالواقعة من الفريقين خاصة مع استعداد لاعبي فريق شرق حلوان للشهادة ضده

وسبق وأن تكررت الوقائع في الموسم الماضي في القسم الثالث والذي اكتفى فيها اتحاد الكرة بالشطب والإيقاف.

