الرياضة

إنزاجي: هدفنا التتويج بالسوبر في السعودية

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنزاجي: هدفنا التتويج بالسوبر في السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقال إنزاغي: "في نهاية الشوط الأول أثنيت أنا والجهاز الفني على اللاعبين لأنه ليس من السهل اللعب أمام فريق كالياري المنظم، لقد قدمنا عرضًا جماعيًا رائعًا، بدأنا الشوط الأول بشكل جيد لكننا لم نتمكن من التسجيل".

إنزاجي: هدفنا التتويج بالسوبر في السعودية

ونقل الموقع الرسمي لإنتر ميلان عن إنزاغي قوله: في الشوط الثاني أردنا حقا الفوز وحققناه بالكثير من التضحيات، كان عام 2024 مثيرًا بالنسبة لنا، لكن علينا الآن التطلع إلى الأمام والذهاب إلى السعودية من أجل الفوز بلقب كأس السوبر.

وختم بالقول: "ندرك أن لدينا بعض الأهداف الهامة لتحقيقها في 2025، لكننا ندرك أيضًا أن المهمة ستكون صعبة لأننا سنلعب باستمرار، لكني محظوظ بوجود لاعبين رائعين في صفوف فريقي".
 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا