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أحمد جودة - القاهرة - اليوم بدء صرف معاشات يناير 2025 بعد توجيهات وزارة التضامن الاجتماعي.

تقوم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بصرف معاشات شهر يناير 2025، بداية من اليوم الأربعاء الموافق 1يناير 2025، ويستمر حتى نهاية شهر يناير 2025.

حيث كانت قد أعلنت الهيئة القومة للتأمينات الاجتماعية خلال الأيام الماضية، عن زيادة الحد الأدنى للمعاش مع زيادة الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني.

وتهدف هذا الزيادة إلى تعزيز الدعم المالي للمستفيدين وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية.

تفاصيل الزيادة الجديدة للحد الأدنى للمعاش

صرف معاشات يناير 2025

وبعد أن أعلنت الهيئة عن زيادة الحد الأدنى للمعاش، سيصبح الحد الأدنى للمعاش هو 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه، حيث يمثل زيادة قدرها 195 جنيهًا.

أما الحد الأقصى للمعاش، فسيرتفع إلى 11.600 جنيه بدلًا من 10.080 جنيه، بزيادة بلغت 1.520 جنيهًا.

كما يتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 2.300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، فيما يرتفع الحد الأقصى إلى 14500 جنيه مقارنةً بـ12600 جنيه سابقا.

وتأتي هذه الزيادات وفق الآلية السنوية التي نص عليها القانون لضمان تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للمعاش

وكشفت الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية، في بيان، إلى أنه سيتم تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للمعاش وزيادة حدين أجر الاشتراك التأميني، لكل المؤمن عليهم بدءا من 1 يناير 2025.

طريقة الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومي، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من هنــــــــــــا.

أماكن صرف معاشات شهر يناير 2025

وتنتشر أماكن صرف معاشات شهر يناير 2025 في:

صرف معاشات يناير 2025

وحددت الهيئة عدد من الأماكن لصرف معاشات يناير 2025، وهي كالآتي.

منافذ شركة فوري.

المحافظ الإلكترونية.

ماكينات الصرف الآلي ATM.

فروع البنوك المختلفة.

منافذ البريد المصري.

صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي.

شرائح التأمينات الاجتماعية الجديدة في مصر

صرف معاشات يناير 2025

ويتمثل جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر إلى 14 شريحة، بعد زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات مع بداية العام الجديد في الآتي: