كل ما تريد معرفته عن مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - حدد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، تشكيل فريقه الذي سيدخل مواجهة ليستر سيتي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليستر سيتي ضد مانشستر سيتي

ينزل مان سيتي ضيفًا ثقيلًا على ليستر، اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2024، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ليستر

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا

خط الدفاع: لويس - ناثان آكي - مانويل أكانجي - جوسكو جفارديول

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش - برناردو سيلفا - فيل فودين

خط الهجوم: جيريمي دوكو - إرلينج هالاند – سافينيو

ويحتل مانشستر سيتي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد ليستر سيتي في المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة.

وتنقل مباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.