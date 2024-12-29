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أحمد جودة - القاهرة - قال أنيس بن ميم محامي التونسي سيف الدين الجزيري إن اللاعب يرحب بحل أزمته مع الفريق مؤكدًا ان المعاملة تغيرت.

أنيس بن ميم: الجزيري يرحب بحل أزمته مع الزمالك وهذه حقيقة تجميد جروس للاعب

أضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" من الصعب أن أقول أن إدارة الزمالك لا ترغب في بقاء الجزيري بالنادي، ولكن الأكيد بالنسبة لي أن المعاملة بالفعل تغيرت".

وأكمل:" لا يصح الحديث عن أي عروض من اي فريق، لأن سيف الجزيري يحترم نادي الزمالك ويحترم تعاقده مع القلعة البيضاء".

واختتم:" سيف الجزيري يرحب بحل أزمته مع نادي الزمالك ويحب النادي وجروس لم يبعد اللاعب عن التشكيل أو القائمة ويحبه ومقتنع به"