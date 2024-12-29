الرياضة

أنيس بن ميم: الجزيري يرحب بحل أزمته مع الزمالك وهذه حقيقة تجميد جروس للاعب

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أحمد جودة - القاهرة - قال أنيس بن ميم محامي التونسي سيف الدين الجزيري إن اللاعب يرحب بحل أزمته مع الفريق مؤكدًا ان المعاملة تغيرت.

أنيس بن ميم: الجزيري يرحب بحل أزمته مع الزمالك وهذه حقيقة تجميد جروس للاعب

أضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" من الصعب أن أقول أن إدارة الزمالك لا ترغب في بقاء الجزيري بالنادي، ولكن الأكيد بالنسبة لي أن المعاملة بالفعل تغيرت".

وأكمل:" لا يصح الحديث عن أي عروض من اي فريق، لأن سيف الجزيري يحترم نادي الزمالك ويحترم تعاقده مع القلعة البيضاء".

واختتم:" سيف الجزيري يرحب بحل أزمته مع نادي الزمالك ويحب النادي  وجروس لم يبعد اللاعب عن التشكيل أو القائمة ويحبه ومقتنع به"

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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