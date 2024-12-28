نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد منتخب مصر في 2024.. إخفاق قاري في البداية وعودة قوية تحت قيادة حسام حسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد عام 2024 تفوق كبير لمنتخب مصر لكرة القدم، تحت قيادة مدربه الجديد حسام حسن الذي تولى القيادة الفنية في فبراير الماضي خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا، ونجح في قيادة الفراعنة نحو تحقيق نجاحات بارزة أعادت الأمل للجماهير بعد سنوات من الإخفاقات، واستعاد المنتخب بريقه وتألقه على كافة المستويات، محققًا نتائج مميزة وضعت الفراعنة على المسار الصحيح.

وداع مخيب لـ كأس أمم إفريقيا بعد الخسارة أمام الكونغو

بداية عام 2024 لم تكن موفقة لمنتخب مصر بعد اخفاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 التي أقيمت في كوت ديفوار مطلع العام الحالي، حيث ودع الفراعنة منافسات البطولة عقب هزيمة مفاجأة أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح في دور الـ16 للبطولة خلال المباراة التي جمعتهما بتاريخ 28 يناير الماضي.

حسام حسن يتولى قيادة الفراعنة خلفًا لـ روي فيتوريا

تولى حسام حسن القيادة الفنية لمنتخب مصر في فبراير الماضي وذلك خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا الذي رحل عن تدريب الفراعنة عقب الخروج المبكر من بطولة كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار، ليبدأ الفراعنة مرحلة جديدة تحت قيادة وطنية وطموحات كبيرة.

التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2025

التأهل لنهائيات الأمم الأفريقية 2025 في المغرب أبرز إنجازات منتخب مصر هذا العام، حيث قدم الفريق أداءً قويًا في التصفيات في مجموعة ضمت بوتسوانا، الرأس الأخضر، وموريتانيا، وحصد 15 نقطة دون أي هزيمة واعتلى صدارة مجموعته بجدارة. هذا الأداء المميز أعاد المنتخب إلى البطولة الأفريقية الكبرى بثقة كبيرة بعد أن غابت الإنجازات عنه في السنوات الماضية.

صدارة مجموعته في تصفيات كأس العالم 2026

واصل المنتخب المصري تقدمه في تصفيات كأس العالم 2026، حيث تصدر مجموعته برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، وتفوق المنتخب على منتخبات غينيا بيساو، بوركينا فاسو، سيراليون، إثيوبيا، وجيبوتي، ليقترب من حسم بطاقة التأهل إلى المونديال.

أرقام منتخب مصر في 2024

خاض منتخب مصر 15 مباراة في عام 2024، منها 12 مباراة رسمية و3 ودية. حقق المنتخب 7 انتصارات، 6 تعادلات، وتعرض لخسارتين فقط. وشهدت المباريات الرسمية تفوقًا ملحوظًا على منافسيه في التصفيات سواء المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا أو كأس العالم، بينما استُخدمت اللقاءات الودية لتجربة عناصر جديدة وتحسين الأداء الجماعي للفراعنة بقيادة حسام حسن.