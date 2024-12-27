انت الأن تتابع خبر الكويت وعمان إلى نصف نهائي خليجي 26 .. والإمارات تدفع ثمن ركلة جزاء ضائعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت منافسات المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج (خليجي 26) المقامة في الكويت إثارة كبيرة، حيث تمكن منتخبا الكويت وسلطنة عمان من حجز مقعديهما في نصف النهائي بعد يوم مليء بالندية والتحديات.

وفي مباراة حماسية، تعادل المنتخب الكويتي مع نظيره القطري بنتيجة 1-1. تقدم أصحاب الأرض بهدف من ركلة حرة نفذها ببراعة اللاعب محمد دحام في الدقيقة 74، لكن قطر نجحت في إدراك التعادل في الدقيقة 101 عبر نجمها المعز علي، ليضمن المنتخب الكويتي تأهله مستفيدًا من فارق النقاط.

وفي مباراة أخرى، نجح المنتخب العماني في التأهل بعد تعادل مثير مع الإمارات بنتيجة 1-1. تقدم العماني خالد الهاجري بهدف في الدقيقة 57، لكن علي مبخوت عادل النتيجة للإمارات في الدقيقة 77. وشهدت المباراة دراما كبيرة مع إضاعة المهاجم الإماراتي فابيو ليما ركلة جزاء حاسمة في الدقيقة 95، كانت كفيلة بتأهل "الأبيض".

من جهة أخرى، تأهل المنتخب البحريني عن المجموعة الثانية إلى نصف النهائي، بينما سيتحدد مصير البطاقة الثانية في مواجهة قوية تجمع السعودية والعراق مساء السبت، وسط ترقب كبير من الجماهير.