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أحمد جودة - القاهرة - رئيس نادي الزمالك الأسبق ممدوح عباس يهاجم حسين لبيب بسبب حكم مباراة الزمالك والطلائع.

شن ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق ورجل الأعمال، هجوم على مجلس إدارة نادي الزمالك بعد مباراة الفريق أمام طلائع الجيش أمس بالجولة السادسة.

ونشر ممدوح عباس بيانًا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي أكس يهاجم فيه مجلس إدارة نادي الزمالك وحكم المباراة، وجاء البيان كالتالي.

بيان ممدوح عباس

ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق

حكم مباراه الأمس.. أريد أن أعرف كيف مضت ليلته منعدم الضمير والأخلاق ولا يستحق غير ضرب الح ذاء.

وماذا سيفعل الزمالك بعقوبته وماذا سيفعل اتحاد الكرة هل سيضيف للزمالك نقطتين ضاعوا منه؟!!

ثم دعوني اتكلم بصراحة.. كيف أُعتمد هذا الملعب بهذه الأرضية للعب عليها فهذا غيط وليس بملعب كرة قدم، وكيف سيتصرف الزمالك كإدارة؟!

واحمل حسين لبيب المسؤولية مباشرة لأنه كان لديه الوقت ليعترض على هذا الحكم قبل المباراة.

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وكان نادي الزمالك قد تعادل أمس مع فريق طلائع الجيش بهدفين لكل فريق، وأصدر نادي الزمالك عصر اليوم بيانًا يشتكي لجنة التحكيم للمباراة الثانية على التوالي.