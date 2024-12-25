ريو دي جانيرو ـ أ.ف.ب: عاد لاعب الوسط البرازيلي الدولي أوسكار، لاعب تشلسي الإنجليزي السابق، إلى ساو باولو حيث بدأ مسيرته، وفقا لما أعلن النادي. وقال النادي على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي «أهلا، أوسكار، يا لها من إضافة رائعة». وأصبح أوسكار، واسمه الكامل أوسكار دوس سانتوس إيمبوابا جونيور (33 عاما)، لاعبا حرا بعدما لعب ثمانية مواسم في الصين مع شانغهاي بورت قادما من تشلسي عام 2017.
ولعب أوسكار مباراته الأولى في مسيرته عام 2008 مع ساو باولو، ومنه انتقل بعد عامين إلى إنترناسيونال دي بورتو أليغري، في خطوة مثيرة للجدل أثارت نزاعا قانونيا طويلا.
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