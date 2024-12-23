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أحمد جودة - القاهرة -

كال المدرب الإسباني لنادي باريس سان جرمان حامل اللقب لويس إنريكي المديح لحارس مرماه الروسي ماتفي سافونوف بتصديه لركلتي جزاء ترجيحيتين ساهمتا في بلوغه دور الـ16 لمسابقة كأس فرنسا في كرة القدم.

كأس فرنسا.. إنريكي يشيد بحارس مرماه الروسي سافونوف

وتصدى سافونوف الذي لعب أساسيا بسبب إصابة حارس المرمى الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما في وجهه خلال المباراة ضد موناكو الأربعاء الماضي في مباراة مقدمة من المرحلة السادسة عشرة من الدوري، للركلتين الترجيحيتين الاخيرتين للمضيف لنس واللتين انبرى لهما الأنغولي مبالا نزولا وأندي ضيوف، ففاز نادي العاصمة 4-3 بركلات الترجيح (الوقت الاصلي 1-1).

وقال إنريكي "سافونوف متخصص في ركلات الجزاء، لقد أثبت ذلك مرة أخرى".

وأضاف "ركلات الترجيح كانت إحدى الاحتمالات التي توقعنا الوصول اليها في هذه المباراة وبالتالي خصصنا لها استعدادات في التدريبات. أنا سعيد جدا بالفوز، خاصة وأننا عانينا" في إشارة إلى تخلف فريقه بهدف للمدافع الأوزبكستاني عبد القادر خوسانوف (66)، قبل أن يدرك البرتغالي غونسالو راموش التعادل بعد أربع دقائق (70).

ولجأ إنريكي إلى التناوب بين دوناروما وسافونوف خلال الجزء الأول من الموسم، ولم يقم بتثبيت واحد منهما على الآخر كأساسي.

وتابع "أفعل (التناوب) معهما و(الاسباني) أرناو تيناس (الحارس الثالث)، ما أفعله مع اللاعبين الآخرين. أريد أن أبقيهم تحت الضغط، وأن يكونوا جاهزين دائما".

من جهته، رفض سافونوف في تصريح لقناة "بي إن سبورت" القطرية ثناء مدربه، وقال "لا أعتقد أنني رجل المباراة. "تصدي ركلات الترجيح أمر طبيعي بالنسبة لحارس المرمى".

وجاء تأهل الفريق الباريسي بعد أربعة أيام على تعزيز صدارته للدوري الذي يحمل لقبه، بابتعاده بفارق 10 نقاط مؤقتا عن اقرب مطارديه مرسيليا وموناكو عقب تغلبه على فريق الامارة 4-2.

وتم تقديم المباراة بسبب خوض الفريقين لمباراة كأس الأبطال في الدوحة في الخامس من كانون الثاني/يناير المقبل، وهو الأسبوع الذي يشهد إقامة المرحلة 16.

وأعلنت اللجنة المحلية المنظمة لأحداث كرة القدم انطلاق مبيعات التذاكر لمباراة الكأس السوبر الفرنسية، محددة سعرها بـ80 ريالا قطريا (22 دولار) للفئة الأولى، و30 ريالا قطريا (8،26 دولار) للفئة الثانية.

وتقام المباراة على ملعب 974، أحد الملاعب الأكثر شهرة في قطر الذي يتسع لـ44 ألف مشجع والذي تم تشييده خصيصا لكأس العالم 2022، وهو استضاف مؤخرا مباراتين في كأس القارات للأندية: باتشوكا المكسيكي وبوتافوغو البرازيلي (3-0) في الدور الثاني، وباتشوكا والأهلي المصري (6-5 بركلات الترجيح) في نصف النهائي.

ويحمل سان جرمان الرقم القياسي في عدد الالقاب في كأس الأبطال برصيد 12 لقبا بينها الأخيران في 2022 و2023، فيما توّج بها موناكو مرتين في عامي 1997 و2000.