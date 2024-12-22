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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا.. يترقب عشاق الكرة الإفريقية والعربية بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا، حيث يستضيف استاد القاهرة الدولي مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2025. تأتي هذه المباراة في توقيت حساس بعد تعادل الأهلي مع أورلاندو بيراتس في الجولة الماضية، ويسعى لتحقيق الفوز لتعزيز موقعه في صدارة المجموعة الثالثة.

موعد بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا

اليوم: الأحد، 22 ديسمبر 2024

الساعة: 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

الملعب: استاد القاهرة الدولي

تُعد مباراة اليوم فرصة ذهبية للأهلي لتعويض الإخفاق الأخير والتأكيد على قوته الإفريقية في بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا

القنوات الناقلة لـ بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا

1. قناة beIN Sports HD 2

التردد (نايل سات): 11054 – أفقي – 27500 – 2/3

التردد (سهيل سات): 10810 – عمودي – 27500 – 2/3

2. قناة أون تايم سبورت الأرضية

التردد (نايل سات): 11861 – عمودي – 27500 – 3/4 – HD

التردد (عرب سات): 11747 – عمودي – 27500 – 5/6 – HD

يمكنك متابعة بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا عبر هذه القنوات بسهولة.

تشكيل الأهلي المتوقع في بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا

قائمة الأهلي لمباراة شباب بلوزداد:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – خالد عبدالفتاح – أكرم توفيق

خط الوسط: عمرو السولية – مروان عطية – إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات – بيرسي تاو – كهربا

سيحاول مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، الاعتماد على العناصر الأساسية لتحقيق الفوز في بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلي قبل بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا

أورلاندو بيراتس: 5 نقاط الأهلي: 4 نقاط شباب بلوزداد: 3 نقاط استاد أبيدجان: نقطة واحدة

المباراة تمثل أهمية كبرى للأهلي لضمان الاستمرار في المنافسة على الصدارة في بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا.

غيابات الأهلي في بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا

عمر كمال عبدالواحد

طاهر محمد طاهر

محمد هاني

علي معلول

كريم نيدفيد

هذه الغيابات تمثل تحديًا كبيرًا للأهلي، لكنه يمتلك دكة بدلاء قوية قادرة على تعويض أي نقص في الصفوف خلال بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا.

أهمية بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا

تعزيز موقف الأهلي في صدارة المجموعة.

استعادة الثقة بعد التعادل مع أورلاندو بيراتس.

اختبار قوة الفريق قبل مواجهات الحسم في الأدوار القادمة.

كيفية مشاهدة بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا

ضبط أجهزة الاستقبال على الترددات المذكورة أعلاه.

التأكد من قوة الإشارة وجودة البث.

متابعة المباراة عبر القنوات المخصصة أو من خلال تطبيقات البث المباشر الموثوقة.

رسالة جماهير الأهلي قبل بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا

تنتظر جماهير الأهلي من فريقها أداءً قويًا ونتيجة إيجابية تضمن استمرار الفريق في مشواره نحو اللقب الإفريقي الغالي. ستظل أصوات المشجعين حاضرة في المدرجات وخلف الشاشات لدعم المارد الأحمر في بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا.