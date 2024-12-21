آرسنال يضرب كريستال بالاس بخماسية

آرسنال يضرب كريستال بالاس بخماسيةارتقى فريق أرسنال للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه على مضيفه كريستال بالاس بنتيجة (5 - 1)، خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من المسابقة.

وتقدم أرسنال في الدقيقة السادسة عن طريق جابرييل خيسوس، قبل أن يدرك إسماعيلا سار التعادل لكريستال بالاس في الدقيقة 11، ثم عاد خيسوس ليسجل الهدف الثاني له والثاني لأرسنال في الدقيقة 14، ثم أضاف أرسنال ثلاثة أهداف أخرى عن طريق كاي هافيرتز، وجابرييل مارتينلي، وديكلان رايس في الدقائق (38 و60 و84).

وبهذا الفوز، صعد أرسنال إلى المركز الثالث مؤقتا برصيد 33 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام تشلسي صاحب المركز الثاني، والذي يواجه إيفرتون اليوم الأحد، وبفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر ليفربول، الذي يلعب غدا أيضا مع توتنهام ولديه مباراة مؤجلة.

على الجانب الأخر، مني كريستال بالاس بخسارته السابعة في الدوري هذا الموسم، ليتوقف رصيده عند 16 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي باقي مباريات الجولة، فاز نيوكاسل يونايتد على مضيفه إبسويتش تاون بنتيجة (4 - صفر) ونوتنغهام فورست على برينتفورد بهدفين نظيفين، وتعادل برايتون مع وست هام يونايتد بهدف لكل منهما.