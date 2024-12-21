انت الأن تتابع خبر الزمالك يقترب من ضم التونسي علي يوسف لاعب هاكن السويدي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت تقارير صحفية عن اقتراب نادي الزمالك من الحصول على خدمات الجناح التونسي على يوسف، لاعب فريق هاكن السويدي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب صحيفة "fotbolldirekt" السويدية، فإن نادي هاكن على وشك بيع علي يوسف إلى نادي الزمالك المصري، خاصة أن النادي السويدي مستعد لإتمام الصفقة.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب التونسي، صاحب الـ 24 عاما، يحظي باهتمام أيضا من جانب الدوري الأمريكي ، ولكن يبقى الزمالك الأكثر رغبة فى ضم اللاعب الذي ينتهي عقده فى ديسمبر عام 2025.

وأضافت الصحيفة، أنه بعد تعرضه لإصابة خطيرة، عاد علي يوسف إلى الملاعب، وقدم أداءً لا مثيل له خلال هذه الفترة وسجل عشرة أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي هاكن يفكر في بيع لاعبه التونسي الذي سيدخل قريبا عامه الأخير في عقده مع النادي، وسيتراوح بيعه مقابل 12-15 مليون كرونة سويدية، ما يتراوح بين مليون و100 ألف إلى مليون و400 ألف دولار.

وكان الزمالك قد ضم خلال الميركاتو الصيفي الماضي لاعبا من الدوري السويدي وهو المهاجم الفلسطيني عمر فرج، كما يضم الأهلي لاعبا آخر من الدوري السويدي وهو وسام أبو علي.

وخاض على يوسف 88 مباراة بقميص فريق هاكن بمختلف المسابقات، سجل 22 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة.