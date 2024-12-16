نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الشناوي يفاجئ الأهلي بهذا القرار بشأن مستقبله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاجأ الحارس الدولي محمد الشناوي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسئولي القلعة الحمراء بقرار جديد بشأن مستقبله مع النادي عقب الهزيمة أمام باتشوكا المكسيكي في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

محمد الشناوي يحسم موقفه من الاستمرار مع الأهلي

وأكد الإعلامي رجائي رمزي في برنامجه "رقم 10" على القناة الأولى:" محمد الشناوي أبلغ إدارة النادي الأهلي برغبته في الرحيل عن القلعة الحمراء، بعد كأس العالم للأندية ".

وأضاف:" محمد الشناوي يرغب في الانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي، بعد نهاية كأس العالم للأندية، ولا يود تجديد عقده".

واختتم رجائي رمزي:" الشناوي استقر على عدم تجديد عقده مع النادي الأهلي، الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري"