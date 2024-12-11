نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق كأس العالم للسيدات 2027 في 24 يونيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

‬أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن كأس العالم للسيدات 2027 ستقام في البرازيل خلال الفترة من 24 يونيو (حزيران) وحتى 25 يوليو (تموز).

انطلاق كأس العالم للسيدات 2027 في 24 يونيو

وستتبع البطولة التي تضم 32 فريقًا، وهي النسخة الأولى من كأس العالم للسيدات التي تقام في أمريكا الجنوبية، نفس توزيع المقاعد للاتحادات القارية مثل نسخة 2023، مع تأهل 11 فريقًا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مباشرة.

ويحصل الاتحاد الآسيوي على ستة مقاعد مباشرة، بينما يحصل الاتحاد الأفريقي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) على أربعة مقاعد لكل منهما، في حين سيحصل اتحاد أمريكا الجنوبية على ثلاثة مقاعد واتحاد الأوقيانوس على مقعد واحد.

وسيتم تحديد آخر ثلاثة مقاعد من خلال ملحق عالمي يضم عشرة فرق، يقام على مرحلتين بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 وفبراير (شباط) 2027.

وتستضيف البرازيل، التي فازت بحقوق الاستضافة في مايو (أيار) الماضي، البطولة بين 10 أو 12 ملعبًا، العديد منها استخدم خلال كأس العالم للرجال 2014.

وقال رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو في بيان "هذه البطولة التاريخية سيكون لها تأثير هائل ليس فقط في أمريكا الجنوبية، بل في جميع أنحاء العالم".

ومن المقرر أن يؤكد "فيفا" أيضًا البلد المضيف لكأس العالم للرجال في عامي 2030 و2034 اليوم الأربعاء، حيث ستذهب النسخة الأولى إلى ملف من ثلاث قارات وست دول بقيادة المغرب وإسبانيا والبرتغال، والثانية إلى السعودية.