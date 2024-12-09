نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهاد حجاج: طعون قائمة أبو ريدة تم رفضها وعمومية اتحاد الكرة في موعدها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال نهاد حجاج، المستشار القانوني لقائمة هاني أبو ريدة إن جميع الطعون التي قدمت ضد القائمة تم رفضها مؤكدًا أن الجمعية العمومية لاتحاد الكرة في موعدها يوم الثلاثاء المقبل.

نهاد حجاج: عمومية اتحاد الكرة في موعدها

وأضاف نهاد حجاج خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "القضاء الإداري رفض الطعون المقدمة من جمال عويس وأحمد إبراهيم مجاهد ضد هاني أبو ريدة".

وتابع: "تم رفض الطعون المقدمة ضد وليد عمر وطارق أبو العينين لأنهما لم يجمعا حتي الآن بين عضوية الأندية واتحاد الكرة ".

وواصل:" وليد عمر وطارق أبو العينين تقدما بالاستقالة من الأندية التابعة لها قبل الترشح ضمن قائمة هاني أبو ريدة".