تشيلسي ينفرد بالوصافة وأرسنال يخسر نقطتين

تشيلسي ينفرد بالوصافة وأرسنال يخسر نقطتينانفرد فريق تشيلسي بالمركز الثاني في جدول الترتيب العام لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه توتنهام هوتسبير بنتيجة (4 - 3) ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من "البريميرليغ"، مستفيدا من تعادل شريكه السابق أرسنال مع مضيفه فولهام (1 - 1).

وسجل رباعية تشيلسي جادون سانشو في الدقيقة (17)، وكول بالمر هدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين (61 ، 84)، والأرجنتيني إنزو فرنانديز (73)، فيما سجل أهداف توتنهام كل من دومينيك سولانكي والسويدي ديان كولوسيفسكي والكوري الجنوبي هيونج مين سون في الدقائق (5) و(11) و(90+ 6).

ورفع تشيلسي رصيده إلى 31 نقطة، لينفرد بالمركز الثاني بفارق أربع نقاط فقط خلف ليفربول المتصدر، فيما بقي توتنهام في المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة.

وفي المباراة الثانية، تعادل فريق أرسنال مع مضيفه فولهام بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وتقدم فولهام بالهدف الأول عن طريق المكسيكي راؤول خيمينيز في الدقيقة (15)، وأدرك الفرنسي وليام صليبا التعادل لأرسنال في الدقيقة (55).

ورفع أرسنال رصيده إلى 29 نقطة وحل في المركز الثالث بفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر الذي أرجئت مباراته مع جاره إيفرتون بسبب الأحوال الجوية، ونقطتين عن تشيلسي صاحب المركز الثاني، بينما رفع فولهام رصيده إلى 23 نقطة في المركز العاشر.

وضمن منافسات الجولة ذاتها تعادل فريق برايتون مع مضيفه ليستر سيتي بهدفين لمثلهما.

وسجل هدفي فريق برايتون الغاني طارق لامبتي في الدقيقة (37)، والجامبي ياكوبي مينتيه (79)، فيما سجل هدفي لستر سيتي جايمي فاردي (86) وبوبي دي كوردوفا (90 + 1).

ورفع برايتون رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع، بينما رفع ليستر سيتي رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس عشر.

كما فاز بورنموث على مضيفه إيبسويتش تاون بهدفين مقابل هدف، محققا فوزه السابع في الموسم.

وسجل هدفي بورنموث التركي أنيس أونال في الدقيقة (87)، والبوركينابي دانجو واتارا (90+ 5)، فيما سجل كونور شابلين الهدف الوحيد لفريق إيبسويتش (21).

ورفع بورنموث رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن، وبقي إيبسويتش تاون في المركز الثامن عشر بـ9 نقاط.