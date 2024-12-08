الرياضة

فريق المصري يتجه إلى ملعب المباراة استعدادًا لمواجهة بلاك بولز بالكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة -  

تحرك فريق النادي المصري منذ قليل إلى ملعب المباراة، استعدادًا لخوض مواجهته المرتقبة أمام بلاك بولز ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الافريقية.

 يطمح فريق المصري لتحقيق نتيجة إيجابية لضمان تأهله في الدور المقبل من البطولة.

موعد مباراة المصري وبلاك بولز

تقام المباراة في الساعة التاسعة  مساء بتوقيت القاهرة اليوم الأحد، على استاد دو زيمبيتو الوطني في مابوتو، عاصمة موزمبيق.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وبلاك بولز

ومن المقرر أن تذاع مباراة المصري وبلاك بولز الموزمبيقي  عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات هذه البطولة.
 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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