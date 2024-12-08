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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الهلال عن تفاصيل إصابة لاعبه سالم الدوسري التي تعرض لها أمس السبت في مباراة الفريق بالدوري السعودي.

الهلال يعلن تفاصيل إصابة سالم الدوسري الخطيرة أمام الرائد

وذكر النادي في بيان رسمي على إكس، أن قائد الفريق سالم الدوسري تعرض لكسور خفيفة في الوجه، على أن يخضع لكشف آخر الأحد لتحديد الخطة العلاجية.

وتعرض سالم الدوسري لإصابة أثناء مجريات مباراة الهلال مع الرائد، والتي غادر على إثرها أرض الملعب عند الدقيقة 72 عبر عربة نقل اللاعبين، لتستقبله سيارة الإسعاف التي نقلته مباشرة لأحد مستشفيات العاصمة الرياض.