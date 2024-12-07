برشلونة يواصل إهدار النقاط

برشلونة يواصل إهدار النقاطفرَّط برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، في الفوز على مضيفه ريال بيتيس، وسقط في فخ التعادل 2-2، مساء السبت في المرحلة الـ16 من الدوري الاسباني لكرة القدم "الليغا".

سجل لبرشلونة ليفاندوفسكي وفيران توريس في الدقائق 40 و82، بينما سجل لريال بيتيس، جيوفاني لو سيلسو وأساني دياو في الدقائق 68 و(90+4).

وبهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 38 نقطة في الصدارة، وريال بيتس إلى 21 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي مباراة ثانية، فاز لاس بالماس على ريال بلد الوليد (2- 1).

سجل ساندرو راميريس هدفي لاس بالماس في الدقيقتين (20 و64)، والبرازيلي ماركوس دي سوزا في الدقيقة (45) هدف بلد الوليد.

ورفع لاس بالماس رصيده الى 18 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد بلد الوليد في قاع الترتيب بـ9 نقاط.