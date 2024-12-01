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أحمد جودة - القاهرة - حصل مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه اليوم أمام البنك الأهلي. وزاد شوبير عن مرماه ببسالة وتصدى لأكثر من فرصة خطيرة. مصطفى شوبير رجل مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري وتسلم حارس الأهلي جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد نهايتها وذلك من جانب مندوب رابطة الأندية. وحسم التعادل السلبي دون أهداف مباراة الأهلي ومضيفه البنك الأهلي في إطار مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

