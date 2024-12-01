نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل السلبي يحسم لقاء الأهلي والبنك في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت المواجهة التي جمعت بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره البنك الأهلي، بالتعادل السلبي في اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

أحداث الشوط الأول

انطلقت أحداث الشوط الأول بإستحواذ وسيطرة من قبل لاعبي النادي الأهلي ولكن لم يستسلم المنافس وازداد الضغط من قبل الفريقين ولكن لم يحالفهم الحظ وانتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

أحداث الشوط الثاني

دخل لاعبي الأهلي بضغط كبير في بداية أحداث الشوط الثاني وتوالت التمريرات والاستحواذ والسيطرة بين اللاعبين وفي الدقيقة ال 76، سجل اللاعب رامي ربيعة الهدف الأول لفريقه ولكن الحكم اتجه إلى الفار لمعرفة صحته ثم عاد إلى الملعب رافع راية إلغاء الهدف عقب احتفال اللاعب بتسجيله.

ثم عادت الكرة إلى أرضية الملعب وتوالى التنافس بين الفريقين لكسب الثلاث نقاط، واستمرت التبديلات والمحاولات على الشباك ولكن الحظ لم يحالفهم وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبهذه النتيجة السلبية بين الفريقين يحتل النادي الأهلي صدارة جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، كما يحتل فريق البنك الأهلي المركز السادس عشر برصيد 2 نقاط.

