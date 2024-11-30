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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال في تحقيق فوزًا عريضا على نظيره فريق وست هام يونايتد، بخمسة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة القوية التي أنتهت بينهما منذ قليل ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة أرسنال ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

ونجح اللاعب جابرييل ماجاليس نجم فريق أرسنال في تسجيل الهدف الأول في شباك وست هام يونايتد، عند الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول.



ثم أضاف اللاعب ليناردو تروسارد نجم فريق أرسنال الهدف الثاني لصالح الجانرز، في الدقيقة 27 بأسيست من بوكايو ساكا.

وسجل عن طريق ركلة جزاء، اللاعب مارتن أوديجارد الهدف الثالث لصالح أرسنال في الدقيقة 34 من الشوط الأول.

وأحرز كاي هافريتز الهدف الرابع في الدقيقة 36 من الشوط الأول، لصالح فريق أرسنال.

ثم تمكن وان بيساكا من تسجيل الهدف الأول لصالح فريق وست هام يونايتد، في الدقيقة 38 بتمريرة من سولير

وسجل اللاعب بالميري الهدف الثاني لفريقه وست هام يونايتد، في الدقيقة 40 من الشوط الأول.

وأحرز بوكايو ساكا الهدف الثاني له والخامس لصالح فريق أرسنال، في شباك وست هام يونايتد، عند الدقيقة 45+2 من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول من خلال ركلة جزاء.