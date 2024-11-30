مسابقة للرماية بالبندقية فـي العوابي

العوابي ـ من حمود الخروصي:

أقيمت بولاية العوابي بمحافظة جنوب الباطنة مسابقة الرماية بالبندقية على مستوى ولايات المحافظة الست والتي شارك فيها (80) مشاركا وشهدت تنافسا قويا بين الرماة الذين أظهروا مهارات عالية وقدرات كبيرة. يأتي تنظيم المسابقة من قبل لجنة الرماية بفريق العوابي التابع لنادي الرستاق بالتعاون مع اللجنة العمانية للأسلحة التقليدية بهدف إحيائها والحفاظ عليها وتشجيع الشباب على ممارستها باعتبارها من الرياضات التي مارسها الآباء والأجداد ومن الرياضات التي يشجع الدين الإسلامي على ممارستها وحث الشباب على ضرورة الحرص والاهتمام المتواصل والمشاركة في مثل هذه المسابقات التي ترسخ هوية التراث وتخلد ذكرى الآباء والأجداد وتحفظ الموروث العماني الذي تتعاقب عليه الأجيال جيلا بعد جيل.

وحصل سليمان بن محمد الشبيبي على المركز الأول وحصل إبراهيم بن خميس الوهيبي على المركز الثاني وحصل أحمد بن سليمان الحاتمي على المركز الثالث وجاء هادف بن سعيد البادي في المركز الرابع وجاء محمد بن سعيد الرحبي في المركز الخامس وجاء خلفان بن محمد الشرجي في المركز السادس وجاء خصيب بن سعيد السيابي في المركز السابع وجاء ناصر بن محمد الوهيبي في المركز الثامن وجاء سالم بن ناصر القعنوني في المركز التاسع وجاء سعيد بن محمد الحاتمي في المركز العاشر.