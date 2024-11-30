أكثر من 150 ناقة تشارك فـي عرضة الهجن بالبريمي

البريمي ـ العُمانية: أقيمت امس في ولاية البريمي ركضة عرضة الهجن بمشاركة أكثر من 150 ناقة من مختلف محافظات سلطنة عُمان، بإشراف مكتب محافظ البريمي.وشهدت الفعالية مجموعة من الأنشطة المميزة، حيث شملت ركضة عرضة الهجن، وتقديم فنون «الرزفة» و»العازي»، بالإضافة إلى استعراض فنون ركض الإبل. وتعدُّ ركضة العرضة من أبرز الموروثات الشعبية التي تشتهر بها محافظة البريمي، وتعبر عن التراث العُماني الأصيل الذي يعكس التقاليد والعادات العُمانية. رعى الفعالية سعادة حميد بن جمعة الشامسي، عضو مجلس الشورى ممثل ولاية البريمي.

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