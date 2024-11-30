نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد ميلان ضد إمبولي في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان نظيره إمبولي اليوم السبت الموافق ثلاثين من نوفمبر ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وتلعب المواجهة المرتقبة بين ميلان وإمبولي لحساب إطار الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

موعد مبارة ميلان وإمبولي في الدوري الإيطالي

تنطلق صافرة المباراة بين الفريقين في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المُكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد إمبولي في الدوري الإيطالي

تذاع مباراة ميلان ضد إمبولي عبر قناة أبو ظبي الرياضية، لأنها هي الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.

