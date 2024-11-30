نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي، مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر الجاري؛ في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمه الحالي 2024-2025.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

زد ضد حرس الحدود، في تمام الساعة 18:00 مساءًا بتوقيت السعودية والساعة 17:00 بتوقيت مصر.

سيراميكا كليوباترا ضد مودرن سبورت، في تمام الساعة 18:00 مساءًا بتوقيت السعودية، والساعة 17:00 بتوقيت مصر.

الاتحاد السكندري ضد طلائع الجيش، في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، والساعة 20:00 بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

وتعد شبكة قنوات أون تايم سبورتس، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز في موسمه الحالي، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا عبر قناتي أون تايم سبورتس 1 و2.