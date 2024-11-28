نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي ضد هايدنهايم في دوري المؤتمر الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي لمواجهة نظيره الألماني هايدنهايم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري المؤتمر الأوروبي.

وتنطلق المباراة اليوم الخميس الموافق 28 من نوفمبر الجاري، في تمام الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

ويتصدر تشيلسي الترتيب برصيد تسعه نقاط، ويمتلك هايدنهايم نفس عدد النقاط لكن يتواجد في المركز السادس.

وتُذاع المباراة عبر قنوات بي ان سبورت القطرية.