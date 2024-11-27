نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليفربول المتوقع أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقابل نادي ليفربول بقيادة مدربه آرني سلوت نظيره ريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي مساء اليوم الأربعاء 27-11-2024 في خامس جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تنطلق صافرة البداية لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: كونرو برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: ريان جرافنبيرش، دومينيك سوبوسلاي، كورتيس جونز.

خط الهجوم: داروين نونيز، محمد صلاح لويس دياز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة ليفربول ضد ريال مدريد مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي.