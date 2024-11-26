انت الأن تتابع خبر انشيلوتي يحذر ارسنال ونابولي بشأن غولر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد ​كارلو أنشيلوتي​، مدرب ​ريال مدريد​، أن ​أردا غولر​ يظل جزءًا من خططه مع الفريق، وسط تقارير تربط اللاعب التركي ب​أرسنال​ و​نابولي​.

وقال أنشيلوتي: "عندما يقدم الفريق أداءً جيدًا، فهذا بسبب مساهمة الجميع. أردا ساهم كثيرًا من حيث الإبداع في الثلث الأخير من الملعب، يقترب من التسجيل، ولديه أسلوب لعب متكامل."

وأضاف: "هؤلاء اللاعبون يمكننا الاعتماد عليهم الآن لأن متطلبات المباريات مرتفعة جدًا. نحن بحاجة إلى الجميع في المرحلة القادمة."

غولر، الذي يكافح للحصول على دقائق لعب هذا الموسم، لا يزال يحظى بثقة أنشيلوتي، مما يشير إلى استبعاد فكرة رحيله في الوقت الراهن.