وصول بعثة فريق بلاك بولز بطل موزمبيق إلى القاهرة لمواجهة الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - تقرر وصول بعثة فريق بلاك بولز بطل موزمبيق إلى القاهرة فجر يوم الاثنين المقبل استعدادًا لخوض مباراة الزمالك المقرر لها يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر الجاري، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وصول بعثة فريق بلاك بولز بطل موزمبيق إلى القاهرة

ومن المقرر أن يكون مسؤولو العلاقات العامة بالنادي في استقبال بعثة بطل موزمبيق في مطار القاهرة الدولي.

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى وبلاك بولز بطل موزمبيق.