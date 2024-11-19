انت الأن تتابع خبر بسبب مباراة السعودية ضد إندونيسيا.. جماهير النصر تنتفض ضد رينارد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرض المدرب الفني للمنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينارد، لانتقادات لاذعة من قبل جماهير النصر السعودي، وذلك بعد دقائق من انطلاق مباراة السعودية ضد إندونيسيا في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، وإعلان التشكيل الرسمي للمنتخب السعودي في تلك المواجهة الصعبة.

جماهير النصر تنتفض ضد رينارد

وأعلن رينارد التشكيل الرسمي لمنتخب السعودية لمواجهة إندونيسيا، وحسب ذلك فلا يحتوي التشكيل على أي لاعب نصراوي، وتسبب ذلك في إثارة حالة واسعة من الجدل، وأغضب عدد كبير من جماهير النادي العاصمي، الذين أعربوا عن غضبهم الشديد على منصات التواصل الاجتماعي، ووجهوا انتقادات حادة لهيرفي رينارد، نظرًا لاحتواء التشكيلة على 6 لاعبين من نادي الهلال السعودي، وعدم وجود أي لاعب نصراوي.

وتضمنت التشكيلة الأساسية للمنتخب السعودي، عدد 6 لاعبين من الهلال وهم “علي البليهي، وياسر الشهراني، ومحمد كنو، وحسان تمبكتي، ومحمد القطحاني، وناصر الدوسري”، وأكدت التقارير أن رينارد لم يتعمد الاعتماد على لاعبي الهلال السعودي في التشكيل الأساسي للأخضر، وذلك رغم وجود الثلاثي سلطان الغنام وعلي لاجامي وعبدالله الخيبري، ضمن قائمة الأخضر.

ويعتبر تواجد اللاعب محمد القطحاني، نجم نادي الهلال السعودي، ضمن التشكيل الأساسي لمنتخب السعودي، حدث تاريخي للاعب الشاب، فهي المرة الأولى للاعب التي يتواجد فيها ضمن تشكيل المنتخب السعودي الأساسي.

التشكيل الأساسي للمنتخب السعودي اليوم

وحسب تصريحات رينارد فقد جاء التشكيل الأساسي للمنتخب السعودي اليوم، على النحو التالي: