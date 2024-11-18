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أحمد جودة - القاهرة - طالب نجم كرة القدم محمد صلاح بعدم مقارنة عمر مرموش هداف أينتراخت فرانكفورت الألماني به، لأن من شأن ذلك زيادة الضغوط على كاهله.

صلاح يدعو إلى عدم مقارنة عمر مرموش به ويقول: «دعوه يعيش مسيرته»

جاء كلام صلاح على هامش معرض الشارقة الدولي للكتاب الأحد وقال "عمر مرموش هو أحد اللاعبين المصريين والعرب الذين كافحوا وواجهوا ظروفًا صعبة في أوروبا حتى وصل لمستواه الحالي".

وأضاف "يملك عمر إمكانيات رائعة ولاعب مهم لفريقه والمنتخب حاليا، لكن أتمنى أن نبتعد عن فكرة المقارنات، لأنها ستضعه تحت ضغط طوال الوقت. لا تقارنوه بي، لا تقولوا محمد صلاح الجديد، دعوه يعيش مسيرته. فالمقارنة بين لاعب في بداية مسيرته وآخر حقق الكثير على مدار سنوات طويلة، أمر لا يساعده".

وأوضح "يجب أن يعيش تجربته بنفسه ويقوم بشيء مختلف".

ويتألق مرموش (25 عامًا) في صفوف فرانكفورت هذا الموسم وهو يحتل صدار ترتيب الهدافين في الدوري الألماني برصيد 11 هدفا في 10 مباريات بالتساوي مع هداف بايرن ميونيخ الإنجليزي هاري كاين.

أدى تألقه إلى مغازلته من بعض أندية النخبة في أوروبا وتحديدا من الدوريين الإنجليزي والاسباني.

وتحدث صلاح (32 عاما) عن تجربته في الحياة في الدول التي عاش فيها متنقلا في اللعب لاندية في سويسرا (بازل) وايطاليا (روما وفيورنيتنا) وانكلترا (تشلسي وليفربول راهنا) فقال "الثقافة تساعدك على التأقلم مع مختلف المجتمعات. تبدأ ترى الحياة بمنظور آخر، عندما بدأت أفهم إنه يتعين علينا التماشي مع النظرة الأوروبية بدت كل الأمور سهلة".

وكشف إنه قرأ الكثير من الكتب وشاهد الكثير من أشرطة الفيديو تتعلق بعلم النفس ومختلف الثقافات ساعدته على التأقلم بسرعة مع ثقافة مختلفة وقال "تجربتي مع تشلسي لم تكن ناجحة لكن بدل أن ألوم المدرب والظروف بدأت اقرأ كتبا عن علم النفس وأشاهد فيديوهات وبدأت أرى الحياة من منظور آخر".