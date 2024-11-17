نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الجزائر ضد ليبيريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف منتخب الجزائر الأول لكرة القدم نظيره ليبيريا مساء اليوم الأحد 17-11-2024 على ملعب "حسين أيت أحمد"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بتصفيات كأس أمم إفريقيا.

ويحتل محاربو الصحراء صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في لقاء، فيما يحتل منتخب ليبيا المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في أخرى وخسارة ثلاثة لقاءات.

موعد مباراة الجزائر ضد ليبيريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

تبدأ أحداث مباراة الجزائر ضد ليبيريا اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد ليبيريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

تذاع مباراة الجزائر ضد ليبيريا مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.