نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة الجزائر ضد ليبيريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب الجزائر لمواجهة نظيره ليبيريا وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة ضمن والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

ويحتل منتخب الجزائر صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة بينما يحتل منتخب ليبيريا المركز الثالث برصيد 4 نقاط في محاولة إنعاش حظوظه في التأهل.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي موعد مباراة الجزائر أمام ليبريا والتي جاءت كالاتي:-

موعد مباراة الجزائر أمام ليبيريا والقنوات الفضائية الناقلة

تنطلق المباراة في تمام ال الساع السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتضن ملعب حسن آيت أحمد مباراة الفريقين المرتقبة

وتنقل المواجهة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لتصفيات الأمم الأفريقية في مصر والشرق الأوسط.