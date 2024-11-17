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أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية صباح اليوم الأحد، عن رغبة النادي الإسباني برشلونة للاستغناء عن أحد لاعبيه المصابين خلال الفترة الحالية.

برشلونة يرغب في التخلي عن لاعبه المصاب

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن أندرياس كريستنسن يعاني من التهاب في وتر أكيليس الأيسر، والذي يتطلب علاجًا تحفظيًا.

وكشف الأطباء عن مدة غياب كريستينسن وأنها ستكون فترة طويلة الأمد، وهو ما أكد عليه أطباء الاتحاد الإسباني أيضًا.

وأوضحت الصحيفة بتواجد شكوك حول هذه المسألة، بسبب أن الواقع يثبت أن كريستينسن غاب لمدة 3 أشهر حتى الآن، وما زال يحتاج إلى وقت قبل العودة للتدريبات مع الفريق.

وأردفت أن من المتوقع أن يعود كريستينسن إلى الملاعب في يناير المقبل، ورغم ذلك لا يغير برشلونة قراره في احتمالية التخلص منه في سوق الانتقالات الشتوية المقبل، رغم أن بيعه يبدو مرجحا بشكل أكبر في صيف 2025.