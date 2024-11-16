نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة الحكام تنظم محاضرة فنية لمعرفة طرق لعب فرق الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم بتنظيم محاضرة فنية لحكام الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، وذلك استنادًا إلى تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

محاضرة فنية لمعرفة طرق لعب فرق الدوري

وخلال المحاضرة، قدم محلل الأداء محمود شاكر شرحًا لأساليب لعب الفرق في الدوري، بهدف مساعدة الحكام على فهم خطط الفرق والتنبؤ بتحركات اللاعبين أثناء المباريات.

وفي إطار استعداداتها للمراحل المقبلة، أصدرت لجنة الحكام برئاسة ياسر عبد الرؤوف تعليمات جديدة اعتبارًا من الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، أبرزها منع الحكام من التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي أو الإدلاء بأي تصريحات إعلامية.

وكان ياسر عبد الرؤوف قد بدأ رسميًا مهام رئاسة لجنة الحكام بعد شكر اتحاد الكرة للجنة السابقة التي ضمت كل من محمد فاروق وإبراهيم نور الدين.