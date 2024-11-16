الرياضة

الزمالك يترقب موقف محمد شريف بعد رفض كولر عودته للأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - قرر السويسري مارسيل كولر، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، عدم إعادة محمد شريف، مهاجم الفريق السابق ولاعب الخليج السعودي الحالي، في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

الزمالك يترقب موقف شريف

وأفاد المصدر بأن كولر أبلغ محمد رمضان برفضه عودة شريف سواء في يناير المقبل أو مع بداية الموسم الجديد.

ويبدو أن محمد شريف في طريقه لفسخ عقده مع الخليج السعودي، مما دفع وكيل أعماله إلى تقديم عرض لعودته للأهلي، إلا أن كولر رفض هذه الفكرة بشكل نهائي.

وفي المقابل، يترقب نادي الزمالك الموقف، حيث يُتوقع أن ينتقل شريف إلى صفوفه فور فسخ عقده مع الخليج، خاصة وأن النادي الأبيض قد أبدى اهتمامًا به قبل بداية الموسم الحالي، ولكن تجمدت المفاوضات بسبب استمراره مع الخليج.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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