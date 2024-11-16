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أحمد جودة - القاهرة - فوز بايونيرز وبني عبيد وتعادل تلا بالقسم الثاني

شهدت مباريات الأسبوع الثامن من دوري القسم الثاني (ب) قمة الإثارة والحماس والعديد من المفاجآت.



المجموعة الخامسة

- فوز فريق ميجا سبورت على فريق الصيد بالمحله بثلاثية نظيفة انتهى الشوط الأول بتقدم ميجا بهدفين سجلها علام رمضان وحسام الدين.



وإدرك محمد الدسوقي الهدف الثالث بالشوط الثاني.



- تعادل فريق كفر الزيات بقيادة عبد الناصر محمد مع فريق بيلا بقيادة ابراهيم الشهدي بهدفين لكل منهما.

تقدم المالية بهدفين نظيفين في الشوط الأول عن طريق صامويل في الدقيقة 17 وبلال زكريا في الدقيقة 24.

وتمكن بيلا بالشوط الثاني من تسجيل هدفين عن طريق أحمد مكاوي من ركلة جزاء وأضاف سعد صالح الهدف الثاني.



- تعادل فريق مركز شباب تلا بقيادة فؤاد سلامه مع فريق مركز شباب القزازين بقيادة ابراهيم العدل سلبيًا.



- فوز فريق بايونيرز بقيادة أحمد عبد الظاهر على فريق اتحاد نبروه بقيادة محمد عبد الله بهدفين مقابل هدف.



- فوز فريق بني عبيد بقيادة عادل صديق على فريق دمياط بقيادة ميدو الدبسي بثلاثية نظيفة.

- وتم تأجيل مباراه كفر الشيخ مع دكرنس.

المجموعة السادسة



- فوز فريق دلفي بقيادة ربيع ياسين على فريق الجزيرة المطروحي بقيادة أيمن مجدي بهدفين نظيفين سجلهما اشرف السيد.

- فوز فريق دمنهور بقيادة عبد اللطيف الدوماني على فريق طلائع الاسطول بقيادة علاء المني بهدفين مقابل هدف.

تقدم فريق دمنهور بهدفين نظيفين عن طريق محمود مقلد وحسين الشحات زيكا وإدراك طلائع الاسطول هدف.



- فوز فريق مركز شباب كوم حمادة بقيادة طارق السعيد على فريق الزهور بمطروح بقيادة أيمن عبد الحكيم بهدفين نظيفين سجلها عادل أدهم وفريج ابراهيم.



- تعادل فريق الحمام بقيادة محمد كاربويا مع فريق أصحاب الجياد بقيادة محمد صديق بهدف لمثله حيث تقدم أصحاب الجياد بهدف كريم النقيب في الدقيقة 4 وتعادل محمد سامي في الدقيقة 16 من الشوط الأول للحمام.



وتختتم الجولة الاحد بمباراة المجد السكندري مع الاوليمبي.