نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوسن بدر تتعاون مع أكرم حسني في "الكابتن" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضمت مؤخرًا النجمة سوسن بدر، لأسرة مسلسل “الكابتن” بطولة الفنان أكرم حسني، والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2025.

ويواصل الفنان أكرم حسني، تحضيراته المكثفة لمسلسله الجديد “الكابتن”، الذي من المقرر أن يخوض به المنافسة الرمضانية لعام 2025، من إخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبوذكري.

مسلسل «الكابتن» ينتمي إلى نوعية المسلسلات ذات الـ 15 حلقة، كما جار التعاقد مع باقي أفراد العمل، الذي من المقرر أن يبدأ في تصويره قريبًا والذي تجري أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

ومن جانبه، كشفت الفنانة سوسن بدر عن مشاركتها فى مسلسل “كنترول” فى موسم دراما رمضان 2025، وذلك خلال حوارها مع برنامج سينماتك، المذاع على قناة SBC السعودية.

ويتكون مسلسل كنترول من 15 حلقة، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي، سيشهد صراعات عديدة يدخل بها الثلاثي ريهام وعمر ومجدي، كما يحمل العمل العديد من المفاجآت في أحداثه، ومن المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل خلال شهر نوفمبر الجارى، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد صالح، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية.