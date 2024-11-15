نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. مصر تتعادل مع كاب فيردي ونبأ جيد عن الونش وتعليق هيرموسو على اهتمام ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها؛ يضع " دوت الخليج الرياضي " بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا " نشرة منتصف اليوم " جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية.

التعادل الإيجابي يحسم مباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي

انتهى اللقاء الذي جمع بين منتخب مصر لكرة القدم الأول ونظيره ومنافسه منتخب كاب فيردي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا.

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ليفربول يوجه صفعة قوية لـ ريال مدريد

أعلن الصحفي غرايم بيلي الإنجليزي، عن تفاصيل عقد الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد الجديد مع ليفربول، وأنه سيصبح اللاعب الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي.

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تشابي ألونسو يقترب من قيادة ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية، عن طريق "فلوريان بليتنبيرغ" مراسل سكاي سبورت، أن تشابي ألونسو، نجم ريال مدريد السابق ومدرب باير ليفركوزن الحالي، يقترب من تولي منصب المدير الفني للفريق الاسباني ريال مدريد.

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طبيب الزمالك يكشف نبأً جيدًا عن الونش

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تطورات حالة محمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض.

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هيرموسو يعلق على اهتمام ريال مدريد بضمه في يناير

تحدث ماريو هيرموسو نجم دفاع روما الإيطالي، عن حقيقة اهتمام ريال مدريد الإسباني بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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كأس العالم للأندية يؤجل رحيل نيمار عن الهلال السعودي

يرغب النجم البرازيلي نيمار جونيور إكمال مشواره مع الهلال السعودي وخوض منافسات كأس العالم للأندية 2025.

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أول قرار من كولر في الأهلي بعد استئناف التدريبات

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، خضوع جميع لاعبي الفريق لقياسات بدنية وطبية.