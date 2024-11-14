انت الأن تتابع خبر طريقة تصويت جلوب سوكر 2024 Globe Soccer Awards.. الأهلي وصلاح مرشحان لجوائز القرن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبحث جماهير كرة القدم العالمية عن رابط تصويت جلوب سوكر 2024، والتي تعمل على تقديم 12 جائزة للأفضل خلال العام الجاري 2024، كما كشفت اللجنة المنظمة لحفل جوائز جلوب سوكر عن أسماء الأندية المترشحة للفوز بجائزة أفضل نادي في العالم، والمقدمة من مجلس دبي الرياضي 2024، وضمت قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل نادي في العالم 2024 من جلوب سوكر النادي الأهلي كأفضل نادي في العالم خلال العام الجاري 2024.

تصويت جلوب سوكر 2024

حيث كانت قد أعلنت اللجنة المنظمة لحفل جوائز جلوب سوكر 2024 عن بدء المرحلة الثانية من تصويت جلوب سوكر 2024 والتي بدأت في 3 نوفمبر وسوف تستمر حتى 16 نوفمبر 2024، من المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء الفائزين في جلوب سوكر 2024 في حفل خاص يوم 27 ديسمبر 2024، في مؤتمر دبي الرياضي، وسيتم تحديد الفائزون من خلال عملية اختيار مزدوجة فريدة من نوعها.

رابط تصويت جلوب سوكر 2024

يمكنك تصويت جلوب سوكر 2024 من خلال تباع الخطوات التالية..

أولا: قم بالدخول إلى الموقع الرسمي للتصويت.

ثم قم بالضغط على اختيار الفئة التي ترغب في التصويت لها.

استعراض قائمة المرشحين في الفئة المحددة.

اختر المرشح المفضل ثم اضغط على خيار التصويت.

تأكيد التصويت من خلال الضغط على زر تأكيد.

الأندية المترشحة لحفل جلوب سوكر 2024

نشرت الصفحة الرسمية للجنة المنظمة على موقع ” أكس ” عن الأندية المرشحة لحفل جلوب سوكر 2024

النادي الأهلي.

العين الإماراتى.

وأتالانتا الإيطالي.

وأتلتيكو مينيرو البرازيلي.

وباير ليفركوزن الألماني.

وبوتافوجو الأرجنيتيني.

وإنتر ميلان الإيطالي.

ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وأولمبياكوس اليونانى.

وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وريال مدريد الإسباني.

وسبورتنج لشبونة البرتغالى.

جوائز جلوب سوكر 2024

ويقدم حفل جلوب سوكر، 12 جائزة للأفضل 2024، تمثلت في النقاط التالية..