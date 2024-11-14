تغييرات بالجملة.. تشكيل منتخب مصر امام الراس الاخضر في تصفيات أمم إفريقيا وموعد المباراة والقنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - من المتوقع ان يستقر المدير الفني لمنتخب مصر “حسام حسن” على تشكيل منتخب مصر امام الراس الاخضر خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك بعد مغادرة بعثة منتخب مصر عصر امس الأربعاء، والسفر إلى دولة كاب فيردى لمواجهة منتخب الرأس الأخضر ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات بطولة الأمم الإفريقية المقامة في المغرب خلال النصف الثانى من شهر ديسمبر لعام 2025، ويرغب حسام حسن، المدير الفنى لمنتخب مصر، العودة من كاب فيردى بالثلاث نقاط، ومن خلال المقال التالي سوف ننشر لكم تشكيل منتخب مصر امام الراس الاخضر المتوقع وموعد المباراة والقنوات الناقلة.

تشكيل منتخب مصر امام الراس الاخضر

يأتي تشكيل منتخب مصر امام الراس الاخضر فى الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية لعام 2025 على النحو التالي..

محمد الشناوى فى حراسة المرمى.

حمدى فتحى وحسام عبدالمجيد وأحمد رمضان بيكهام فى خط الدفاع.

محمد حمدى ودونجا وأحمد نبيل كوكا وأحمد عيد فى خط وسط الملعب.

عمر مرموش ومصطفى فتحى ومصطفى محمد فى الهجوم.

غيابات منتخب مصر عن مواجهة كاب فيردى

وبالحديث عن تشكيل منتخب مصر امام الراس الاخضر، فقد جاءت قائمة منتخب مصر غياب عدد من اللاعبين الأساسيين، تمثلوا في التالي..

محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى،

أحمد مصطفى زيزو للإصابة.

ورامى ربيعة للإصابة.

ومحمد هانى للإصابة.

موعد مباراة منتخب مصر امام الراس الاخضر

يأتي موعد مباراة منتخب مصر امام كاب فيردي في الجولة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا 2025 غدا الجمعة الموافق 15 نوفمبر 2024، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، كما من المترقب ان يستضيف في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا نظيره بوتسوانا يوم الثلاثاء القادم، على استاد الدفاع الجوي.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر امام الراس الاخضر

وفي إطار الحديث عن تشكيل منتخب مصر امام الراس الاخضر، فمن المقرر ان يتم نقل المباراة من خلال شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة باعتبارها الناقل الحصري لتصفيات أمم إفريقيا، وبالتحديد سيتم نقل المباراة عبر شاشة قناة beIN Sports HD 2، وذلك بصوت المعلق علي محمد عليـ كما سيتم بث المباراة على قناة Sport TV2 Portugal المفتوحة.

قائمة منتخب مصر لمواجهة الرأس الأخضر وبوتسوانا