انت الأن تتابع خبر موعد والقنوات الناقلة لمباراه مصر والراس الاخضر في إطار الجولة رقم 5 من التصفيات المؤهله لكأس أمم إفريقيا 2025 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتطلع العديد من عُشاق الساحره المستديره المصريه إلى معرفة موعد والقنوات الناقلة لمباراه مصر والراس الاخضر، والتي تأتي ضمن الجولة الخامسة من عُمر بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، والتي من المُقرر إقامتها على أراضي المغرب، ويتوقع الكثير أن يشهد اللقاء منافسه شرسه من جانب كاب فيردي، الذي يسعى إلى تصحيح مساره في البطوله الهامه،

موعد والقنوات الناقلة لمباراه مصر والراس الاخضر

تنظر الساحه الكروية لقاء ثأري بين منتخب الفراعنه وكاب فيردي، مما يجعل الكثير يتسائل عن موعد والقنوات الناقلة لمباراه مصر والراس الاخضر، حتى يتمكنوا من متابعة المباراه في وقتها الصحيح، وخاصةً بعد تغيير الساعه في مصر، ومن الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني يدخل إلى أرض اللقاء وهو حاصل على العلامه الكامله بعد إنتهاء الجولات السابقه، بينما يأمل الرأس الأخضر في الفوز على نظيره العنيد، وهو متسلحاً بعاملي الجمهور والأرض، حيثُ تتم المواجهة على أرض “الملعب الوطني”، على أن يكون موعد والقنوات الناقلة لمباراه مصر والراس الاخضر، في تمام الساعه السادسه مساءً بتوقيت القاهره، والسابعه بتوقيت السعوديه، من يوم الجمعه الموافق 14 نوفمبر 2024، ويتم نقلها من خلال شبكة قنوات “بين سبورتس”، نظراً لكونها الراعي الرسمي والحصري لنقل بث كافة مباريات البطولة، ليتم التعليق من خلال علي محمد علي.

قائمة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر

أعلن كابتن حسام سحن عن القائمه الخاصه بـ لاعبي المنتخب الوطني، في لقاءات كاب فيردي وبوتسوانا، وجاءت على النحو الآتي :