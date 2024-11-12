رئاسة الأركان تنظم ندوة «الإدارة الرياضية لقوات السلطان المسلحة»

نظمت رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة ممثلة بمديرية الرياضة العسكرية أمس ندوة (الإدارة الرياضية لقوات السلطان المسلحة)، وذلك تحت رعاية العميد الركن طيار إبراهيم بن محمد البوسعيدي قائد قاعدة غلا وآمر أكاديمية السلطان قابوس الجوية.

وقد اشتمل اليوم الأول لافتتاح الندوة والتي أقيمت بمسرح المركز الثقافي بقاعدة غلا الجوية على كلمة ألقاها مدير الرياضة العسكرية برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة، تحدث فيها عن الإدارة الرياضية الحديثة وأهمية تبني أساليب جديدة وعصرية تتواكب مع التكنولوجيا المتطورة في ظل وجود التحديات والفرص في الساحة الرياضية، كما تطرق إلى المحاور المهمة التي ستتناولها الندوة وأهمية الاستفادة من الرؤى والتجارب التي سيقدمها المشاركون والتفاعل معها، وأهمية الشراكة بين مختلف الأطراف المعنية في هذا الجانب من أجل بناء نظام رياضي متكامل يسهم في تطوير الرياضة ويعزز من مكانتها في المجتمع. كما تخلل حفل الافتتاح تقديم المحاضرات اليوم الأول للندوة قدمها الدكتور عز الدين محمد من جامعة السلطان قابوس، حيث تحدث في المحاضرة الأولى عن (التخطيط الاستراتيجي للمؤسسات الرياضية)، وتناول في المحاضرة الثانية (محددات إعداد الخطة الاستراتيجية للمؤسسات الرياضية)، كما استعرض في المحاضرة الثالثة (تطبيقات متقدمة في التخطيط الاستراتيجي للمؤسسات الرياضية). كما ألقى الدكتور عبدالرحيم بن مسلم الدروشي من جامعة السلطان قابوس عددا من المحاضرات، حيث تناولت المحاضرة الأولى (الأحداث الرياضية وأنواعها)، وتطرقت المحاضرة الثانية إلى (استضافة الأحداث الرياضية: المحددات والمحاذير)، فيما تناولت المحاضرة الثالثة (تطبيقات على الطرق الحديثة في تنظيم المسابقات والأحداث الرياضية)، كما تم تقديم عرض مرئي استعرض أهم الأنشطة والفعاليات الخاصة بمديرية الرياضة العسكرية، ومشاركاتها في المحافل الإقليمية والدولية. ويشارك في هذه الندوة التي تستمر لمدة يومين عدد من المعنيين من وزارة الدفاع، وقوات السلطان المسلحة، والأجهزة العسكرية والأمنية، و تهدف إلى الاطلاع إلى ما توصلت إليه أحدث الدراسات والاتجاهات والابتكارات العلمية في مجال الإدارة الرياضية. حضر المناسبة عدد من كبار الضباط والضباط بقوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية.