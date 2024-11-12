انت الأن تتابع خبر محمد بن رمضان والأهلي.. شوبير يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن ضمه للقلعة الحمراء "تفاصيل" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عن مفاجأة كبيرة حول احتمالية تجديد المفاوضات بين النادي الأهلي المصري واللاعب التونسي محمد بن رمضان، لاعب فريق فرينكفاروزي المجري، وذلك لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ويذكر أن اسم محمد بن رمضان كان قد ارتبط بالنادي الأهلي بشكل كبير خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث كانت جماهير الأهلي تترقب الإعلان الرسمي عن الصفقة، وإلا أن بعض التعقيدات المالية بين الناديين حالت دون إتمامها، مما أدى إلى توقف المفاوضات مؤقتا.

محمد بن رمضان والأهلي

في الساعات الأخيرة، تجدد الحديث عن إمكانية استئناف الأهلي لمفاوضاته مع بن رمضان في يناير المقبل، وقد صرح شوبير خلال برنامجه الإذاعي صباح اليوم قائلاً: “لدي خبر مهم، ولكن لا أمتلك مصدرا رسميا له، إلا أن هناك تقارير صحفية تونسية تشير إلى أن الأهلي يسعى لتجديد مفاوضاته مع بن رمضان.” وأضاف شوبير موضحا: “لا يوجد لدي أي تأكيد رسمي حول الموضوع، لكن الخبر بات متداولا بقوة في الإعلام التونسي.”

تقارير تونسية تكشف تجديد مفاوضات بين الاهلي ومحمد بن رمضان