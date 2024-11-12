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أحمد جودة - القاهرة -

كشف عبد الرحمن خالد جبنة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن حقيقة توقيعه إلى نادي الزمالك خلال الفترة الماضية وسبب عدم انتقاله إلى الفارس الأبيض.

عبد الرحمن جبنة: لاعبي الأهلي والزمالك في نعمة.. وهذا سبب فشل انتقالي إلى الأبيض

وقال جبنة في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" المذاع على القناة الأولى: "وصلني حديث عن تفكير الأهلي في ضمي قبل التعاقد مع مروان عطية ولكن لم يكن هناك شيء رسمي".

وأضاف: "وقعت للزمالك في يناير الماضي في جلسة مع أحمد سليمان وتركت معسكر الفريق في الإسماعيلية لهذا السبب. المدرب محمد عودة كان مثل والدي ولم أتمكن من إخفاء الأمر عنه فأخبرته".

واستكمل:" سمح لي بالذهاب ثم عدت متخفيا، ولكن بعد ذلك وجد الزمالك مغالاة في مطالب المقاولون العرب، بسبب أن عقدي يتبقى فيه 6 أشهر فقط".

وأشار جبنة: "الزمالك كان قد تعاقد مع ناصر ماهر وأحمد حمدي وعبد الله السعيد وزياد كمال ومحمد شحاتة وكلهم في وسط الملعب، وبالتالي لن يتمسكوا بي كثيرا إن لم تسر الأمور بسلاسة في المفاوضات".

وأضاف "إحساسي لم يكن جيدا حين فشل انتقالي إلى الزمالك. لاعبو الأهلي والزمالك مميزون للغاية وفي نعمة كبيرة وبعضهم لا يشعرون بها".

واردف "لو انتقلوا إلى أندية أخرى سيشعروا بذلك. معهم كل الصلاحيات والإعلام يركز عليهم أكثر ولو لعبوا مباراتين بشكل جيد ينضموا للمنتخب"

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ثم استرسل:" يُقال إن لاعبي الأهلي والزمالك دائما تحت ضغط أكبر ويلعبوا بطولات أكثر، من أين يأتي لاعبي الأهلي والزمالك؟ من الفرق الأخرى. كل اللاعبين يشبهون بعضهم البعض، الفارق فقط في القميص".

وأتم لاعب الاتحاد السكندري "نادم جدا بسبب عدم انتقالي إلى نادي العربي الكويتي الذي كان سيغير حياتي بالكامل، إنه ناد كبير في آسيا ويشارك في 5 بطولات. ألعب هنا في الاتحاد السكندري ولو ذهب الاتحاد للعب الدوري الكويتي سنتوج به"

